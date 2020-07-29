Konya Valisi Özkan, Ereğli'de tanışma ve değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ereğli ilçesini ziyaret ederek tanışma ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, kurum müdürleri, oda ve birlik başkanları, STK temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları'nın bulunduğu tanışma ve değerlendirme toplantısında Vali Özkan ilçenin sorunları, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler hakkında bilgiler aldı.

Vali Özkan, burada yaptığı konuşmada, Ereğli'nin tarihi ve yerel kültürü ile örnek alınması gereken bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçeyle ilgili kuruluşlarla ve belediyeyle koordinasyon halinde olacakları ifade eden Özkan, şunları söyledi:

"Mutlaka çalışacağız. Tarımsal alanla ilgili, organize sanayi bölgeleriyle ilgili, arkadaşlarımıza söyledik neler yapılıyor, neler yapılacak yapılması gerekenlerle ilgili çalışacağız. Özellikle buradaki tarımsal potansiyeldir, hayvancılık potansiyeldir. Her şeyden önce tarımsal olarak, kültürel olarak çiftçilerimizin, meslek örgütlerimizin ziraatçılarımızın bizzat uğraşırlar en kıymetli bilgileri bunlardan alırız. Tek tek dokunmamız gereken yerler nelerdir bunların başlıklarının hangi alanda katkı sunabiliriz bunun araştırmasını yapacağız."