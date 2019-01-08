Son Dakika Haberleri: Konya ve Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Konya ve Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

KONYA ve Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın için 1 gün ara verildi.

Konya ve Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
KONYA ve Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın için 1 gün ara verildi.

Konya ve Karaman'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Beyşehir. Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Yalıhüyük'te eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Karaman'da ise Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde okullar yarın 1 gün tatil edildi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Konya, Karaman, Güncel
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