Konya ve Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
KONYA ve Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın için 1 gün ara verildi.
KONYA ve Karaman
'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Konya
ve Karaman'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, kar yağışı nedeniyle Ahırlı
, Beyşehir. Hadim
, Hüyük
, Seydişehir
ve Yalıhüyük
'te eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Karaman'da ise Başyayla
, Ermenek
ve Sarıveliler
ilçelerinde okullar yarın 1 gün tatil edildi. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:03 Kaynak: DHA
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