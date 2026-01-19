Konya'ya Yeni Ambulans ve UMKE Aracı Tahsis Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'ya Yeni Ambulans ve UMKE Aracı Tahsis Edildi

19.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'ya, Sağlık Bakanlığı tarafından 13 yeni ambulans ve 1 UMKE aracı hizmete alındı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 13 ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, törenle hizmete alındı.

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, sağlık hizmetinin devletin asli hizmetlerinin başında geldiğini söyledi.

Son yıllarda sağlık altyapısına yapılan yatırımlara dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Sağlıkta dakikaların ve saniyelerin önemi son derece büyük. Bu ambulanslar acil hizmetlerin kalitesini daha da artıracak. Şehir merkezinden, en kırsal mahallelerimize kadar en kısa sürede etkin ve hızlı şekilde, hastalarımızın sağlıklı şekilde kuruluşlarımıza intikali gerçekleşecek."

İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz da Konya'nın 112 ağı bakımından geniş bir il olduğunu dile getirdi.

Fiziki olarak 103 noktada hizmet verdiklerine değinen Yavuz, "Bünyemizde bulunan ve yeni gelen ambulanslarımızla beraber toplam 153 ambulansımız oldu. Yılda 218 bin vakaya hizmet vermekteyiz. 2025 itibarıyla 8 milyonun üzerinde kilometre yapmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'ya Yeni Ambulans ve UMKE Aracı Tahsis Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:54:57. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'ya Yeni Ambulans ve UMKE Aracı Tahsis Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.