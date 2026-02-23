Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor? - Son Dakika
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?
23.02.2026 10:53
Konya\'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?
Konya Tatlıcak yolu üzerinde bazı kadınların el kaldırarak durdurdukları araçlardaki şahıslarla pazarlık sonrası fuhuş yaptıkları öne sürüldü. Bir vatandaş tarafından alınan görüntü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Konya Tatlıcak yolu üzerinde bazı kadınların yoldan geçen araçları durdurarak içindeki kişilerle pazarlık sonrası fuhuş yaptığı iddia edildi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüde bir kadının, yanından geçen araçlara el kaldırarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

"BU MÜBAREK GÜNDE..."

Kısa sürede gündem olan görüntü tartışma yaratırken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konya'ya ait sosyal medya hesaplarında da paylaşılan videonun altına "Allah ıslah etsin", "Allah doğru yolu göstersin", "Bu mübarek günde yaptıkları şeye bankın" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son Dakika Yaşam Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor? - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Murat Çelik Murat Çelik :
    Akşam teravi saati gidin kahvelere bir bakın birde parklara konya nasılmış bir fikir edilirsiniz.her yer almış başını gidiyor 3 0 Yanıtla
    Emi Emii Emi Emii:
    Heryer aynı maalesef ,insanlar insanlıklarını kaybetmiş. 2 0
  • Sinan gokdemir Gökdemir Sinan gokdemir Gökdemir:
    Konya'da normal. El değiştirme bile yapıyorlar. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?
