Konya\'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Konya Tatlıcak yolu üzerinde bazı kadınların yoldan geçen araçları durdurarak içindeki kişilerle pazarlık sonrası fuhuş yaptığı iddia edildi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüde bir kadının, yanından geçen araçlara el kaldırarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

"BU MÜBAREK GÜNDE..."

Kısa sürede gündem olan görüntü tartışma yaratırken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konya'ya ait sosyal medya hesaplarında da paylaşılan videonun altına "Allah ıslah etsin", "Allah doğru yolu göstersin", "Bu mübarek günde yaptıkları şeye bankın" şeklinde yorumlar yapıldı.