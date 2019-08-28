Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi'nden Gökçam Mahallesi'ne asfalt
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Konyaaltı Belediyesi'nden Gökçam Mahallesi'ne asfalt

33 dakika önce

Konyaaltı Belediyesi, Gökçam Mahallesi Yukarıköy Caddesi'nde asfalt çalışması başlattı.

Konyaaltı Belediyesi'nden Gökçam Mahallesi'ne asfalt, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, Gökçam Mahallesi Yukarıköy Caddesi'nde asfalt çalışması başlattı.


Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Gökçam Mahallesi'nde asfalt çalışması başlattı. Gökçam Mahallesi'nde ilk olarak Yukarıköy Caddesi'ne sathi asfalt dökülüyor. Yukarıköy Caddesi'nin tamamlanmasını ardından, Ali Güler ve Kocaorman Caddesi'nde asfalt dökülecek.


3 cadde asfaltlanacak


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belirlenen program çerçevesinde Konyaaltı'nın merkez ve kırsal mahallerinde asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Esen, "Ekiplerimiz geçtiğimiz günlerde Doyran Mahallemizde asfalt çalışması yaptı. Şimdi Gökçam Mahallemizdeki 3 caddemizde asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Asfalt çalışmalarımız bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Gökçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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