SPOR Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı finalde - Son Dakika
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SPOR Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı finalde

13.04.2022 11:35

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı finaldeVIDEO YOKANTALYA, (DHA)Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında taraftarı önünde İzmir Büyükşehir Belediye GSK'yı 36-29'luk skorla mağlup eden Konyaaltı Belediyespor yarı finale yükseldi.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı finalde

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ANTALYA, (DHA)

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında taraftarı önünde İzmir Büyükşehir Belediye GSK'yı 36-29'luk skorla mağlup eden Konyaaltı Belediyespor yarı finale yükseldi.

2021-2022 Hentbol Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Konyaaltı Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde İzmir Büyükşehir Belediye GSK'yı ağırladı. Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mavi Kelebekler, seyircisinin de desteğiyle ilk yarıyı 18-13 önde kapattı. İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan Konyaaltı, bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Son düdükle beraber Mavi Kelebekler sahadan 36-29'luk skorla bir üst tura çıktı. Sanja ve Alena'nın 8'er golle yıldızlaştığı karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşayan Mavi Kelebekler'e maçı başından sonuna kadar seyreden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve taraftarlar da eşlik etti.

ESEN TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, salonda oluşan atmosfer ve peşi sıra gelen galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takımı tebrik etti. Başkan Esen, "Berabere biten ilk maçın ardından böylesi bir galibiyet alan takımımızı kutluyorum. Bizleri yine gururlandırdılar. Ayrıca, bir gün önce yaptığımız davete kayıtsız kalmayarak salonu dolduran hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

GEÇEN SENENİN RÖVANŞINI DA ALDIK

Antrenör Birol Ünsal ise, geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir ile yarı finalde karşılaştıklarını, oynanan iki maçın sonunda gol averajıyla finali kaçırdıklarını belirtti. Ünsal, "Bu sonuçla geçen yılın rövanşını da almış olduk. Konyaaltı'na yakışan bir sonuç oldu. Konyaaltı her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizleri destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönen sol kanat oyuncusu Ceylan Aydemir, maça çok iyi hazırlanmalarının sonucunu aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

SPOR Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı finalde
SPOR Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı finalde
SPOR Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı finalde

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Kaynak: DHA

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