KONYAALTI YAYLALARINDA 'KAR' SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi, kayak merkezi Saklıkent ve yayla yollarında, kar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşamaması için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarıyla müdahale ediyor.

Antalya merkeze 29 yıl aradan sonra yağan kar, kentte büyük heyecan yarattı. Meteorolojinin saat 03.00 kar yağacağı tahmini üzerine çok sayıda vatandaş, karanlık cadde ve sokaklarda kar yağışını bekledi. İlk kar tanelerinin düşmesinin ardından Antalyalılar, sokaklara döküldü. Saat 08.30'a kadar devam eden kar yağışı, bazı alanları ve araçların üzerini beyaza boyadı. Konyaaltı Sahili'nde kar yağışı farklı bir etki yarattı. Denize düşen kar tanelerinin yarattığı buhar, Akdeniz'e farklı bir güzellik kattı.

YOLLAR ULAŞIMA AÇIK

Konyaaltı sınırlarındaki yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı görüldü. Uyarıların ardından gece saatlerine nöbete başlayan ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için mücadele etti. Özellikle kayak kayak merkezi Saklıkent ve Geyikbayırı bölgelerinde hazır bekleyen ekipler, kar kürüme araçları ve tuzlama çalışmalarıyla yollarda aksama yaşamasını engelledi. Kar sonrası araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar da yine belediye ekiplerinin yardımıyla yollarına devam etti. Yolda aracıyla mahsur kalan Mehmet Özkaya, Kar nedeniyle Hisarçandır'da mahsur kaldım. İşe gidemeyince Konyaaltı Belediyemizi aradım. Sağolsunlar, gelip hemen yardımcı oldular, teşekkür ederim dedi.

KEDİYE YARDIM ELİ

Konyaaltı'nda beyaza bürünen noktalardan biri olan Geyikbayırı'nda görsel güzellik ortaya çıktı. Öte yandan beyaz örtüde gezinen ve üşüdüğü gözlenen bir kediye de yardım eli uzatıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri üşüyen kediyi Veterinerlik Müdürlüğü bünyesindeki geçici bakımevine getirdi. Muayenesi yapılan kedinin mama ve su ihtiyacı giderildi. Belediye veterinerleri, kedinin bir sıkıntısı olmadığını, soğuk havaların geçmesinin ardından yeniden doğal ortama bırakılacağını aktardı.

EKİPLER 24 SAAT HAZIR BEKLİYOR

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 29 yıl aradan sonra yağan karın Antalya genelinde büyük mutluluk yarattığını aktardı. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı sonrası yolların açık kalması için büyük mücadele verdiklerini dile getiren Esen, Meteorolojinin uyarılarını dikkatle takip ediyoruz. Ekiplerimizle bu günlerde 24 saat usulüne göre çalışıyoruz. Özellikle yaylalarda kalmaya devam eden vatandaşlarımız ile iletişim halindeyiz. İhtiyaç halinde vatandaşlarımız Halk Masa aracılığıyla bize ulaşabilir dedi.