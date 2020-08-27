Konyalı fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı'ya ikincilik ödülü - Son Dakika

Konyalı fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin düzenlediği fotoğraf yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği "Covid-19 günlerinde yaşam" konulu ulusal fotoğraf yarışmasına katılan Konyalı'nın "112 acil servis" isimli eseri, jüri tarafından ikincilik ödülüne layık bulundu.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı da olan Konyalı, yaptığı yazılı açıklamada, aynı yarışmada "kedi" isimli eserinin de satın alma ödülü kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınında bir hastaya müdahalesi esnasında yaşanan bir anı fotoğraflamıştım. Bu fotoğraf ise jüri tarafından ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu süreçte, çekilen fotoğrafların bu günlerimizi yarınlara taşımada ve anlatmada birer belge niteliği taşıdığını düşünüyorum. Bu bilinçle bu fotoğrafları çektim. 375 fotoğraf sanatçısının toplamda 1453 eser arasından katıldığı yarışmada, benim çalışmamı ikincilik ödülüne layık gören jüriye teşekkür ediyorum. İnşallah, hazırlamakta olduğum Kovid-19 konulu projemi de ileriki tarihlerde Beyşehir'de bir sergi ile fotoğraf severlerimizle buluşturmak istiyorum."