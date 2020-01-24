Konyalı öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyalı öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor - Son Dakika

Konyalı öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Atabey Gençlik Projesi" kapsamında "Karneyi getir, ücretsiz geziyi kap" sloganıyla ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak şehir gezileri düzenlerken;

Konyalı öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Atabey Gençlik Projesi" kapsamında "Karneyi getir, ücretsiz geziyi kap" sloganıyla ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak şehir gezileri düzenlerken; Şehir Tiyatrosu da "Küçük Kara Balık" adlı çocuk oyununu karnesini getirerek bilet alan öğrenciler için ücretsiz sahneledi.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki Bilim Kamplarının yanı sıra yarıyıl tatilinde "Atabey Gençlik Projesi" kapsamında "Karneyi getir, ücretsiz geziyi kap" sloganıyla ilkokul öğrencilerine şehir gezileri düzenleniyor. Karnelerini getiren minik öğrenciler aileleriyle birlikte Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını rehber eşliğinde gezerek, yaşadığı şehri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Öğrenciler özellikle Hazreti Mevlana Türbesi, Konya'yı kuş bakışı gören Akyokuş mevkisi ile son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Tarihi Sille Köyü" yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler ve aileleri programlara katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, geziyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Yarıyıl tatili boyunca her gün merkezdeki 3 ya da 4 okul olmak üzere toplamda 52 ilkokul gezilere katılacak.


Küçük Kara Balık oyunu da ücretsiz olarak çocuklarla buluştu


Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da öğrencilere karne hediyesi olarak "Küçük Kara Balık" adlı çocuk oyununu, karnesini getirerek ücretsiz bilet alan öğrencilerle buluşturdu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu aileleriyle birlikte izlemeye gelen çocuklar keyif dolu anlar yaşarken tatilin tadını çıkardı. - KONYA

Atabey, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti
Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:15:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyalı öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]