Konyaspor, Berkan Kutlu\'yu Transfer Etti

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalayıp renklerine bağladı.

Süper Lig'de hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren ve şu ana kadar Arif Boşluk, Sander Svendsen ve Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan Konyaspor, yeni bir transfer daha gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İsviçre ekiplerinden Monthey alt yapısında futbol hayatına başlayan ve Sion, Corendon Alanyaspor, Genoa, Galatasaray formaları giyen Berkan, A Milli Futbol Takımı'nda 8 kez görev aldı. Berkan Kutlu, Konyaspor'da 18 numaralı formayı giyecek.