Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Üç grupta 5'e 2 oyunla devam eden idman, turnuva maçlarıyla sona erdi.