Konyaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

05.01.2021 19:11
Konyaspor-Galatasaray maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını, Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Babel, Muhemmed Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Teknik direktör Terim, 16. haftada sahasında golsüz berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Marcao, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Diagne'yi sahaya sürdü.

Öte yandan Galatasaray'da cezalı olan Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao ile sakatlıkları devam eden Falcao, Muslera, Feghouli, Etebo ve Elabdellaoui kadroda yer almadı.

Terim ile Arda karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini aldı.

İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ligin 16. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Amir Hadziahmetovic ve Artem Kravets, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin ve Deni Milosevic ilk 11'de görev aldı

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic, Samuel Eduok, Ömer Ali Şahiner, Alper Uludağ, Paolo Hurtado, Adil Demirbağ ve Farouk Miya kadroda yer almadı.

İttifak Holding, Antalyaspor, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor


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