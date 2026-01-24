Konyaspor Gaziantep Maçına Hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ile tamamlandı.
Antrenmanda yeniden yeşil-beyazlı ekibe katılan Blaz Kramer de yer aldı. - KONYA
