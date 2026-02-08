Konyaspor, Göztepe ile Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, rakiplerinden daha iyi oynadıklarını belirtti.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Palut, karşılaşmanın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Konyaspor'da bulunmanın güzel olduğunu ifade eden Palut, "İlk maçımızdı, bugün farklı bir formasyonla sahadaki yerimizi aldık. Göztepe takımına karşı daha dengeli bir sistem olacağını düşündük." dedi.

Palut, takımında coşku, ikili mücadele kazanma isteği ve enerji görmek istediğini belirtti.

Bunları hemen hemen maçın tamamında gördüğünü anlatan Palut, "İlk yarı tempolu bir oyundu. Bence ilk yarı rakip ceza sahasına daha çok giden bizdik. Daha agresif yüklensek, tehlike seviyemizi daha yukarı çekebilirdik. Göztepe'nin iyi bir oyun sistemi var, çok saygı duymak gerekir. İkinci yarı topa çok daha fazla sahip olduk. Göztepe baskı yapmaktan vazgeçti. Ancak topa sahip olma üstünlüğümüzü üçüncü bölge etkinliğine yeteri kadar taşıyamadık. Bir takım bu maç için bir adım daha öndeyse bu bizdik." diye konuştu.

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Artık İlhan Palut ve ekibinin geri dönmesinden çok daha önemli işlerimiz var. Hep beraber bu içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız, camianın ve taraftarın istediği iyi sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Daha önceden tanımadığım oyuncularımız var. Zamanla kendilerini tanıyacağım ve ideal 11'i bulmaya çalışacağım, tüm oyunculara ihtiyacımız var."