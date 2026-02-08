Konyaspor, Göztepe ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor, Göztepe ile Berabere Kaldı

08.02.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palut, Konyaspor'un iyi oynadığını ancak etkinliği artırmaları gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, rakiplerinden daha iyi oynadıklarını belirtti.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Palut, karşılaşmanın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Konyaspor'da bulunmanın güzel olduğunu ifade eden Palut, "İlk maçımızdı, bugün farklı bir formasyonla sahadaki yerimizi aldık. Göztepe takımına karşı daha dengeli bir sistem olacağını düşündük." dedi.

Palut, takımında coşku, ikili mücadele kazanma isteği ve enerji görmek istediğini belirtti.

Bunları hemen hemen maçın tamamında gördüğünü anlatan Palut, "İlk yarı tempolu bir oyundu. Bence ilk yarı rakip ceza sahasına daha çok giden bizdik. Daha agresif yüklensek, tehlike seviyemizi daha yukarı çekebilirdik. Göztepe'nin iyi bir oyun sistemi var, çok saygı duymak gerekir. İkinci yarı topa çok daha fazla sahip olduk. Göztepe baskı yapmaktan vazgeçti. Ancak topa sahip olma üstünlüğümüzü üçüncü bölge etkinliğine yeteri kadar taşıyamadık. Bir takım bu maç için bir adım daha öndeyse bu bizdik." diye konuştu.

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Artık İlhan Palut ve ekibinin geri dönmesinden çok daha önemli işlerimiz var. Hep beraber bu içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız, camianın ve taraftarın istediği iyi sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Daha önceden tanımadığım oyuncularımız var. Zamanla kendilerini tanıyacağım ve ideal 11'i bulmaya çalışacağım, tüm oyunculara ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Göztepe ile Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris’te Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu Bakın nerede uyuyakalmış Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 21:42:11. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Göztepe ile Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.