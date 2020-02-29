Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken, maç öncesi gerçekleşen seremonide duygu dolu anlar yaşandı.

İdlib'te, Esed rejiminin düzenlediği alçak hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuş ve 32 askerimiz yaralanmıştı. İttifak Holding Konyaspor, şehit düşen 33 askerimizi Kasımpaşa maçından önce unutmadı.

"UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN"

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide şehit düşen askerlerimizin isimleri okunurken, tribünler hep bir ağızdan "Burada" diye yanıt verdi. Tribünlerde ve mücadeleyi ekran başında takip eden futbolseverleri duygulandıran anları Konyaspor sosyal medya hesabından "Unutursak kalbimiz kurusun" mesajıyla paylaştı.

Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.