Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu - Son Dakika Spor

Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu

11 dakika önce

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, maç öncesi gerçekleşen seremonide İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimizin adını tek tek okudu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken, maç öncesi gerçekleşen seremonide duygu dolu anlar yaşandı.

İdlib'te, Esed rejiminin düzenlediği alçak hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuş ve 32 askerimiz yaralanmıştı. İttifak Holding Konyaspor, şehit düşen 33 askerimizi Kasımpaşa maçından önce unutmadı.

"UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN"

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide şehit düşen askerlerimizin isimleri okunurken, tribünler hep bir ağızdan "Burada" diye yanıt verdi. Tribünlerde ve mücadeleyi ekran başında takip eden futbolseverleri duygulandıran anları Konyaspor sosyal medya hesabından "Unutursak kalbimiz kurusun" mesajıyla paylaştı.

Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu
İttifak Holding, Kasımpaşa, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:03 
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