Konyaspor, Rayyan Baniya ile Anlaşma Sağladı

Konyaspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, 26 yaşındaki defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Rayyan Baniya'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Modena Akademi'de futbol hayatına başlayan Baniya; Verona, Mantova, Renate, F. Karagümrük, Palermo ve son olarak Trabzonspor forması giydi. Baniya, yeşil-beyazlı ekipte 22 numaralı formayı giyecek. - KONYA
