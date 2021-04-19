Konyaspor, Rize'de galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Süper Lig'de 36'ncı haftaya 41 puanla 12'nci sırada giren İttifak Holding Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Süper Lig'de 36'ncı haftaya 41 puanla 12'nci sırada giren İttifak Holding Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı. Ligin son 3 haftasında galibiyet alamayan yeşil-beyazlı takım, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan almak istiyor. Süper Toto Süper Lig'in 33,34 ve 35'inci haftalarında galibiyeti göremeyen Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Lig'in 36'ncı haftasına 41 puanla 12'nci sırada giren yeşil-beyazlı takım, Rize karşılaşmanın son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. 5 OYUNCU KART GÖRÜRSE HATAY'DA YOKKonyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı, Rizespor maçında kart görmeleri halinde ligin 37'nci haftasında oynanacak olan Atakaş

5 OYUNCU KART GÖRÜRSE HATAY'DA YOKKonyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı, Rizespor maçında kart görmeleri halinde ligin 37'nci haftasında oynanacak olan Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Son Dakika

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın

Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları

UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim, yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk.

Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı

Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak

"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti