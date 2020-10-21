Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz - Son Dakika

Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz

21.10.2020 13:43
Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bizim hedefimiz sezonu ilk 10 takım arasında bitirmek.

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bizim hedefimiz sezonu ilk 10 takım arasında bitirmek. Bu beşincilik de olabilir, onunculuk da. Bunlara çok fazla takılmıyorum. Gerçekçi olmamız lazım. Hayalci olmamamız gerekiyor. Bizim gerçeğimiz bu" dedi.

İttifak Holding Konyaspor, hafta sonu Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda basın mensuplarına konuşan teknik direktör İsmail Kartal, 4 maçta 6 puan aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: "Oynadığımız maçlara bakıldığında özellikle son maç öncesinde milli takımlara gönderdiğimiz 7 oyuncumuz vardı. Bunlar karşılaşmadan 1-2 gün önce maçlar oynayarak geldiler. Yorgunlukları vardı. Alınan sonucu ve oynanan oyunu yorgunluklarına bağlıyoruz. Onun dışında lig maratonunda bu tip düşüşler olabilir. Devre arasında yaptığımız değişikliklerle oyuna hemen müdahale ettik."  Oyuncularının çalışma isteğinden memnun olduğunu ifade eden Kartal, "Karakterli, çalışmayı seven, iyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Oyuncularımın çalışma isteği bizi çok memnun ediyor. Bu sene çok farklı bir oyun yapısıyla oyuncularımı kendi felsefeme alıştırmaya çalışıyorum. Bu konuda kısa bir süre geçti. Bunun tam oturması adına biraz daha zamana ihtiyacımız var. Buna rağmen oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Rakipleri çok fazla kalemize yaklaştırmayarak pozisyon vermemeye çalışıyoruz. Çok fazla geriye yaslanmayı seven bir teknik direktör değilim. Önde baskı yapmaya, futbol oynamaya çalışan bir oyun düşüncesiyle her maçı her yerde kazanmak için sahaya çıkıyoruz" diye konuştu. Bu sezonki hedefini de açıklayan Kartal, "Ortaya gerçekçi bir hedef koymanız için buna göre bir bütçenizin olması lazım. Ardından ona göre de oyuncu grubunun takım içerisinde oluşturacağı bir kadro derinliğinizin olması gerekir. Şu an da bizim kadro anlamında çok fazla bir derinliğimiz yok. Bu nedenle eldeki oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendirip en yüksek verimi almamız lazım. Ben daha önce de söyledim. Bizim hedefimiz sezonu ilk 10 takım arasında bitirmek. Bu beşincilik de olabilir, onunculuk da, ikincilik de, birincilik de olabilir. Beşincilik, üçüncülük ben bunlara çok fazla takılmıyorum. Gerçekçi olmamız lazım. Hayalci olmamamız gerekiyor. Bizim gerçeğimiz bu" dedi.

Hafta sonu deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçla ilgili de konuşan Kartal, "Son maçında 9 kişi kalmalarına rağmen deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldılar. Çok önemli bir puan aldılar. Onlar da galibiyete hasret bir takım. Maçın bayağı bir çekişmeli olacağını düşünüyorum. İnşallah biz o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp puan ya da puanlarla dönmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

- Konya
Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz
Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz

İttifak Holding, Konyaspor, oyunlar, Kartal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi
5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar 5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar         
14:02
Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı         
13:39
Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı         
13:18
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
İYİ Parti'de 'FETÖCÜ' tartışması mahkemeye taşındı: İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu İYİ Parti'de 'FETÖCÜ' tartışması mahkemeye taşındı: İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu         
12:22
"Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadının hayatı karardı         
11:43
Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi         
11:36
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
2 kez vurulan, cezaevinden firar eden 2 kez vurulan, cezaevinden firar eden "namlı dolandırıcı" yakayı ele verdi         
10:35
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 14:12:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei