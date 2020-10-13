Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
13.10.2020 19:51
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok ile Musa Çağıran katılmadı.
Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünü salonda yapılan ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla değerlendirdi.
Daha sonra sahada pas çalışması ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
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