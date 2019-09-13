Kooperatif çatısı altında buluşan kadın çiftçiler iş hayatına atıldı

Kayseri'de boş zamanlarını değerlendirmek isteyen kadın çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kurdukları kooperatif ile ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tarladan geriye kalan boş zamanlarını kazanca dönüştürmek isteyen kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi (KAÇEM) ile organik üretime başladı.



KAÇEM adıyla kurulan kooperatifte projeye dahil olan kadınlar, kurslara katılarak tarlalarında geleneksel yöntemlerle yetiştirdikleri meyve ve sebzelerini işleyip organik ürün olarak hazırladı.



Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle eski bir okulu kooperatif için işletmeye dönüştüren kadın girişimciler, mahsullerini el birliğiyle işleyip salça, erişte, reçel ve tarhana gibi ürünlere dönüştürüp elde ettikleri gelire de ortak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karahıdır merkezli 8 üreticiyle 80 dekar alanda organik tarım üretimine başladıklarını söyledi.

KAÇEM projesinin kadınların üretime katılması ve sosyalleşmesi bakımından önemli olduğunu belirten Bekyürek, dernek olarak kadınlara rehberlik hizmeti verdiklerini dile getirerek, "Onların çalışmalarına destek oluyoruz. Eğitime ihtiyaçları varsa bu eğitimi verecek uzmanı bulup organize ediyoruz. Farkındalıklarını artırmak için çeşitli geziler düzenliyoruz. Bu projenin içerisindeki tüm kadınlar aynı zamanda dernek üyemiz." dedi.

"11 kadın üreticimiz aktif olarak çalışıyor"

Derneği kurdukları 2009 yılında 15 kişi olduklarını aktaran Bekyürek, şunları ifade etti:

"O zaman Kayseri'de sadece tek bir üretici vardı ve sadece organik bağı vardı, onun dışında hiçbir üretim yoktu. 2 bin 500 dekar alanda 80 üretici organik sebze ve meyve üretiyor. 100 dernek üyemiz var ve bunun yüzde 80'i organik üreticilerden oluşuyor. Ayrıca kooperatifimizde 11 kadın üreticimiz aktif olarak çalışıyor. Bunların hepsi birincil organik tarım üreticisi yani kendi alanlarında organik meyve ve sebze üretiyor. Kadınlar ürettikleri bu meyve ve sebzeleri işliyorlar. Kooperatifin dışarıdan herhangi bir girdisi yok. Zaten bu projenin özel olmasının tek bir sebebi kendi girdileri ve kendi emekleriyle büyümelerini sağlamak. O yüzden bizim organik tarım alanlarını ve çeşitliği artırmalarına yönelik çalışmalarımız var."

Bekyürek, kooperatiflerinin 2 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, devletin ve yerel yönetimlerin imkanıyla kurulan işletmenin kısa sürede çok mesafe aldığını ifade etti.

Çiftçi Şükran Başdoğan da tarladaki boş zamanlarını Kayseri Tarım Orman İl Müdürlüğünün projesiyle değerlendirdiklerini bildirdi.

Proje kapsamında çeşitli eğitimler aldıklarını aktaran Başdoğan, "10 kadınla tarlalarda organik ürünler üretiyoruz. Katma değeri yüksek ürünler haline getiriyoruz. Kayseri'nin ve Türkiye'nin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak istiyoruz. Tarlada çıkan ürünlerimizi kooperatifte değerlendirmek kolay oluyor. Hem aile bütçesine katkı sağlıyorum hem çocuğumun geleceğini garanti altınına alıyorum." dedi.

Çiftçi Ayşe Yerlikaya ise arkadaşlarıyla samimi bir ortamda çalıştıklarını söyledi.