"Kooperatifçilik Otobüsü" Edirne'ye geldi - Son Dakika

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Edirne'de çeşitli temaslarda bulundu.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında "Kooperatifçilik Otobüsü" ile Edirne'ye gelen Akçakale ve beraberindeki heyet, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Can, Valide Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti.

Kooperatifçilik sektörünün ileri seviyelere taşınması amacıyla yapılan çalışmaları anlatan Akçakale'ye, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun ile ticaret uzmanları Engin Özer, Ayten Esra Zeyrek ve Elif Kılıç da eşlik etti.

Heyet yarın Keşan ve Uzunköprü, çarşamba günü de Havsa'da yapacağı ziyaretlerin ardından Kırklareli'ne geçecek.