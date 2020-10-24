Kooperatifçilik otobüsü Lüleburgaz'da - Son Dakika

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında yola çıkan "Kooperatifçilik Otobüsü" ile ilçeye gelen Akçakale, Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti.

Gittikleri illerde iş fikirleri üretip, geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Akçakale, iş fikirlerini il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşıp desteklenmesini isteyeceklerini söyledi.

Kaymakam Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kooperatifçiliğe her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Akçakale ile beraberindeki ticaret uzmanları Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay'ı da ziyaret etti.