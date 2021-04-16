KOP İdaresinden madde bağımlısı gençlere tarım teşviği - Son Dakika

KOP İdaresinden madde bağımlısı gençlere tarım teşviği

16.04.2021 14:29
KOP İdaresinden madde bağımlısı gençlere tarım teşviği, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Kırıkkale'de sürdürülen proje kapsamında madde bağımlısı gençlerin rehabilite edilmesi, toprakla uğraşması, üretmenin mutluluğunu yaşaması amacıyla Huzur Köy'e yaz seraları ve meyve bahçeleri kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Kırıkkale'de sürdürülen proje kapsamında madde bağımlısı gençlerin rehabilite edilmesi, toprakla uğraşması, üretmenin mutluluğunu yaşaması amacıyla Huzur Köy'e yaz seraları ve meyve bahçeleri kuruldu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP Bölgesinde Tarımla Hayata Destek Projesi", KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) mali destek programı kapsamında 2020 yılında finanse edilen projede, Huzur Köy Arındırma Merkezi arazisine 525 metrekarelik iki yaz serası ile 5 dönümlük alanda içerisinde elma, vişne, kiraz, erik, üzüm ve şeftali gibi meyve fidanlarının yer aldığı bahçe kurulumu yapıldı.

Proje sahasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan ve tedavi gören gençlerle bir süre sohbet eden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre, uyuşturucu madde kullanımı yaş ortalamasının 26'ya kadar gerilemiş olmasının, bu kullanıcıların yüzde 76'ya yakın bir kısmını ise 18-29 yaş aralığındaki gençler olmasının, Türkiye için önemli bir halk sağlığı problemi haline dönüşen madde kullanımı ile mücadele kapsamında verilen devlet desteklerinin önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Şahin, hızla büyüyen, sanayi ve teknoloji alanında dünya ile rekabet edebilen ve yeni konsept geliştirerek bunu da dünya ile paylaşan Türkiye'nin, hedeflerine ulaşabilmesinin temel taşlarını gençlerin oluşturacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından 2019 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen Huzur Köy projesinin KOP destekleriyle doğa ile iç içe farklı bir merkeze dönüştüğünü dile getiren, "Gençliğimizi çok önemsiyoruz. Onların başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle kısa adı AMATEM olan Türkiye genelindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde arındırma tedavileri tamamlanan gençlerimiz buradaki 30 yataklı Huzur Köy merkezine geliyor. Yeniden sosyal hayata katılmaları, istihdam edilerek normalleşmeleri sağlanıyor. Çeşitli meslek edindirme atölyeleri, yaz seraları ve meyve bahçeleri ile üretmenin ve ürettiklerinden gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Onların gözlerinde yeniden yaşama sevincini görmek, ülkenin geleceği adına yeniden üreten ve faydalı bireyleri görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu.

Konya Ovası Projesi, Kırıkkale, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOP İdaresinden madde bağımlısı gençlere tarım teşviği - Son Dakika


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