Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tavşanlı'da Ahmet M. idaresindeki plakasız motosiklet, Tavşanlı - Balıkesir
karayolu 3. kilometresinde önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan Ahmet M., ihbar üzerine gelen ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken, köpek telef oldu. - KÜTAHYA
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