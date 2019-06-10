Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tavşanlı'da Ahmet M. idaresindeki plakasız motosiklet, Tavşanlı - Balıkesir karayolu 3. kilometresinde önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan Ahmet M., ihbar üzerine gelen ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken, köpek telef oldu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
Balıkesir, Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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