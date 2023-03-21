Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanık 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanık 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı

21.03.2023 17:14
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanık 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı

Ankara'da arkadaşının kendisine emanet ettiği köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Volkan Uzun, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı. Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanığın kendisi katılmazken, Uzun'un 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Volkan Uzun, 2020 yılının Temmuz ayında cenazeye katılmak için şehir dışına çıkan arkadaşının kendisine emanet bıraktığı köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzun, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Uzun, "Köpeği eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Uzun hakkında 'sahipli mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık katılmadı. Mahkeme heyeti, Volkan Uzun'un 'sahipli mala zarar verme' suçunu işlediğine hükmederek, 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Cezada erteleme uygulanmadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Canan Tok: Bu ceza az. Caydiriciligi yok! Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
  • Nesrin Turhan: Sahipli mal nedir yaaaa o bir can taşıyordu Allah senin cezanı versin Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanık 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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