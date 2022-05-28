Köpeğin hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahmi operasyonla alındı - Son Dakika
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Köpeğin hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahmi operasyonla alındı

28.05.2022 14:36

Giresun'da, hastalık nedeniyle rahmi 23,5 kilograma ulaşan "Hopul" adlı köpek ameliyat edildi.

Giresun'da, hastalık nedeniyle rahmi 23,5 kilograma ulaşan "Hopul" adlı köpek ameliyat edildi.

Merkeze bağlı Kayadibi köyünde yaşayan Hayriye ve Hayrettin Karabıçak çiftinin sahiplendiği köpeğin karnında yaklaşık bir ay önce şişlik oluştu.

Çift, şişliğin son günlerde giderek büyümesi üzerine Hopul'u, Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Giresun Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

Çekilen röntgende rahminde iltihap tespit edilen Hopul, veteriner hekimler Taha Kavuş,

Deniz Şahin ve Onur Ergen tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 40 kilogram olan Hopul, hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahminin alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Veteriner hekim Taha Kavuş, AA muhabirine, Hopul'a rahim iltihabı teşhisi koyduklarını söyledi.

Acil olarak ameliyata aldıklarını belirten Kavuş, "Kendi kilosu 40'tı. Rahmi yaklaşık 23,5 kilogram çıktı yani içi tamamen iltihap dolu bir rahimle karşılaştık. Operasyon güzel bitti." dedi.

Kavuş, operasyon sonrası Hopul'un kilosunun yüzde 60'ını kaybedip 16,5 kilograma düştüğünü anlatarak, "Bu ölümcül, çok geciktirilmemesi gereken bir durum. Hopul, sağlığına kavuşması dolayısıyla şanslı." diye konuştu.

"Bize sanki evladımızı bağışladılar"

Hayrettin Karabıçak ise annesi ölen Hopul ve kardeşini 5 yıl önce sahiplendiklerini dile getirdi.

Köpeğin rahatsızlanmasına çok üzüldüklerini vurgulayan Karabıçak, "Karnından alınan rahime çok şaşırdık, hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık." ifadelerini kullandı.

Kadriye Karabıçak da köpeklerine adeta çocuk gibi baktıklarını belirterek, "Hopul ameliyata girdiğinde ben sanki evladımı kaybedecek gibi hissettim, çok duygulandım." dedi.

Karabıçak, veterinerlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, bize çok yardım ettiler. Bize sanki evladımızı bağışladılar." diye konuştu.

Köpeğin hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahmi operasyonla alındı
Köpeğin hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahmi operasyonla alındı
Köpeğin hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahmi operasyonla alındı
Köpeğin hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahmi operasyonla alındı
Köpeğin hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahmi operasyonla alındı

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Kaynak: AA

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