Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu (32), köpeğini aracının bagajına koyarken, hayvanın partisi tüfeğin tetiğine dokundu. Patinin dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Köpeğin patisi tetiğe dokundu, sahibi vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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