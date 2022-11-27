Köpeğin patisi tetiğe dokundu, sahibi vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Köpeğin patisi tetiğe dokundu, sahibi vurularak hayatını kaybetti

27.11.2022 17:30
Köpeğin patisi tetiğe dokundu, sahibi vurularak hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde ava giden genç, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde ava giden genç, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu (32), köpeğini aracının bagajına koyarken, hayvanın partisi tüfeğin tetiğine dokundu. Patinin dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

Hayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğin patisi tetiğe dokundu, sahibi vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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