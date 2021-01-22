Köpek balığı değil halili - Son Dakika

Köpek balığı değil halili

22.01.2021 10:13

Köpek balığı değil halili Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığında dev halili cinsi balık yakaladı Mersin Balık Pazarına getirilen halili balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti Mersin açıklarında...

Köpek balığı değil halili

Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığında dev halili cinsi balık yakaladı

Mersin Balık Pazarına getirilen halili balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti

MERSİN - Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığında dev halili cinsi balık yakaladı. Bu sezonki en büyük balıklarını avlayan Mersinli balıkçılar, tezgahlarında balığı sergiliyor. Mersin Balık Pazarına getirilen halili balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev halili balığı takıldı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığındaki halili balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı, çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Balıkçılar ve vatandaşlar dev halili balığının bol bol fotoğrafını çekti.

"Bu sezon ilk defa bu kadar büyük bir balığa denk geldik"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, bu balığın yaklaşık 12 mil açıkta sabaha karşı avlanıldığını söyledi. Bu balığın balıkçılar arasında "sarı ağız" dedikleri halili balığı olduğunu belirten Polat, "Bu ancak büyük bir balık. Her zaman bu büyüklüğe denk gelmemizin imkanı yok. Bu sezonda ilk defa bu kadar büyük bir balığa denk geldik. Yaklaşık 45 kilogram ağırlığında, 1,5 metre boyunda bir balık. Normalde bu kadar büyümüyor. Zaten bu balık 2 metreden fazla da büyüyemiyor. Sarı ağız ismi de ağzındaki sarılıktan dolayı gelen bir isimdir. Bu balık ılıman denizleri seven bir balıktır. Akdeniz'de de diğer bölgelere göre havalar daha güzel gidince, buraya gelen balık balıkçıların ağlarına takılıyor. Yakalanan balık bu türün en büyük balıklarından bir tanesidir. Etçil bir balıktır. Kendisinden küçük her türlü balığı yer. Hatta balıkçılarımız bu yakaladığında 3-4 kişi birden balığı çıkartır. Çünkü o kadar güçlüdür ki kuyruğuyla bir insanı yere serebilir. Sabah tezgaha koyunca tabi vatandaşlarımızın da dikkatini çekti. İlk defa bu kadar büyük balık gördü. Telefonlarıyla fotoğraflarını çektiler. Biz de halkımız görsün diye sergiliyoruz. Sonra onu parça parça satacağız. Normalde biz bu tür büyük balıkları lokantalara veriyoruz. Şu anda pandemiden dolayı çok yerin kapalı olması, kalan yerlerinde paket servis yapmasından dolayı almıyorlar. Biz de tezgahlarda bunu satıyoruz" diye konuştu.

"Bu sene geçen yıllara göre daha çok balık çıkıyor"

Şu anda balık çeşitliliğinin bol olduğunu vurgulayan Polat, "Neredeyse tüm çeşit balıklarımız var. Bu sene geçen senelere göre daha fazla balık çıkıyor. Teknelerimiz dolu dolu geliyorlar. Barbunyadan, gümüşten, çupra, levrek, kalamar, karides, palamut, istavrit yani aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Akdeniz çeşitlilik konusunda diğer denizlere göre daha zengin. Şu anda fiyatlar açısından da çok uygun, ekonomik. Yazın 40-50 liraya giden bir barbunya şu an 25-30 lira arasında. Diğer balıklar da aynı şekilde yaza göre yarı fiyatına satılıyor. Balık omega 3, çinko, A ve D vitaminleri açısından çok zengin ve doğal yiyecektir. Bu pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besin kaynaklarından biri olmuştur. Balık doğaldır, sağlıktır diyoruz. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

Köpek balığı değil halili
Köpek balığı değil halili
Köpek balığı değil halili
Köpek balığı değil halili

Akdeniz, Mersin, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köpek balığı değil halili - Son Dakika


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