Köpek besleyen hayvanseveri darbeden şüpheli serbest - Son Dakika
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Köpek besleyen hayvanseveri darbeden şüpheli serbest

19.05.2022 14:03

ANKARA'da, sokak köpeklerini besleyen Çiğdem Mine H.'yi (56) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Emrah K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA'da, sokak köpeklerini besleyen Çiğdem Mine H.'yi (56) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Emrah K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüde Emrah K.'nin, kadına yumruk atıp, tekmeyle vurduğu ve yerde sürüklediği görüldü.

Çayyolu Mahallesi 2661'inci Sokak'ta önceki gün meydana gelen olayda Çiğdem Mine H., sokak köpeklerini beslediği için kendisine tepki gösteren Aydın K. ve oğlu Emrah K. ile tartıştı. Emrah K., tartışma sırasında kadını darbetti. Aydın K. ve Emrah K., polis tarafından gözaltına alındı. Aydın K., polisteki sorgusundan sonra serbest bırakılırken, Emrah K. de adliyeye sevk edildi. Emrah K., çıkarıldığı nöbetçi Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Emrah K.'nin, tartışma sırasında Çiğdem Mine H.'yi yumruk darbesiyle yere düşürdüğü ve ardından tekmeyle vurduğu görüldü. Emrah K.'nin, yerde de kadını darbetmesi ve saçından tutarak sürüklemesi görüntüye yansıdı. Emrah K.'nin çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü. (DHA)

Köpek besleyen hayvanseveri darbeden şüpheli serbest
Köpek besleyen hayvanseveri darbeden şüpheli serbest
Köpek besleyen hayvanseveri darbeden şüpheli serbest
Köpek besleyen hayvanseveri darbeden şüpheli serbest

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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