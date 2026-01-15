Köpek Davasında İkinci Duruşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Köpek Davasında İkinci Duruşma

Köpek Davasında İkinci Duruşma
15.01.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da tüfekle vurulan Ateş isimli köpekle ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı.

Bartın'da 18 ay önce tüfekle çenesinden vurulan ve sanatçı Hande Yener tarafından sahip çıkılan Ateş isimli köpekle ilgili davanın ikinci duruşması görüldü. Tanıkların çarpıcı ifadelerinin yer aldığı davaya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de müdahil edilmesi kararı verildi.

Bartın Orduyeri Caddesi'nde 22 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan olayda M.B., bahçesine giren köpeği tüfekle ateş ederek yaralamış, olayın ardından ülke gündemine gelen yaralı köpek Bartın ve Zonguldak'taki hayli masraflı tedavi ve ameliyatın ardından İstanbul'a nakledilmişti. Vücudundan 20'yi aşkın saçma çıkarılan yaralı hayvana "Ateş" ismini veren hayvanseverler, çabaları sonucu sanatçı Hande Yener'e ulaşmayı başarmıştı. Yaralı köpeğe sahip çıkan Hande Yener, hayvanın İstanbul'da devam eden tedavisi ve geçirdiği iki ameliyatın masraflarını üstlenmişti. Sağlık durumu 18 ayın ardından normale dönmeyen başlayan köpeğin vurulması olayının ardından gözaltına alınan M.B. ies ifadesının alınması sonrası serbest bırakılmıştı. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından olayla ilgili Bartın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi. Bartın Adliyesi'nde yapılan davaya tutuksuz yargılanan M.B, olayın tanıkları, avukatlar ve hayvanseverler katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahmeke, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de davaya müdahil olmasına karar vererek, duruşmayı 4 ay sonraya erteledi.

Olay günü yaralı hayvanı alarak veterinere götüren ve davaya katılan hayvansever Neriman Çavlı, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Çavlı, "Bartın ve Zonguldak'taki yüksek masraflı tedavi ve ameliyatların ardından köpeği İstanbul'a naklettik. Daha donanımlı bir yerde tedavi tedavi olabilmesi için köpeği İstanbul'a naklettik. Bu arada haberleri duyan sanatçı Hande Yener, köpeği ziyaret ederek, hayvanı sahiplendi. Tedavisini de üstlendi. Köpeğimiz çok ağır travmalar atlattı. Bugün davaya da ateşin sesi olarak katıldık. Şüpheli şahsın duruşmadaki pişkin tavırları bizi çok üzdü. Hakim karşısında sırıtması, duygu his olmaması, doğru olmayan beyanlarda bulunması ironiydi, bizi derinden hırpaladı. Şahsın en ağır cezayı alsın. Bu canların sahipsiz olmadığını herkes görsün. İnşallah hak ettiği cezayı görür. Davada gülmüştü ama biz, 'son gülen iyi güler' sözünü hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Olay günü yaralı köpeğin Zonguldak'a götürülerek tedavi edilmesinde yardımcı olan ve davaya katılan hayvansever Neşe Yıldırım ise, "Şüpheli şahıs sebepsiz yere hayvanı vurmuş. Duruşma görüldü, şahitler dinlendi. Dava ileri tarihe ertelendi. Şüpheli şahıs sebepsiz yere hayvanı vurmuş. Bahçesi kapalı tel örgülü bir yer. Bahçesinde kendi köpeği de varmış. Şahitlerin konuşmasına göre yaralanan hayvan oralarda yaşayan, dolaşan bir hayvanmış. Şahitlerin söylemesine göre ve benim anladığıma göre, sadece evine yaklaştı diye vurmuş. Ben olay yerine gittim gördüm. Mahalle sakinlerinin bildiği, baktığı bir hayvan. Tanıklar, şüpheli şahsın sıkıntılı olduğunu, sürekli olay çıkardığını sorun çıkardığını söyledi. Olay anını ve tüfeğin patlamasını çevredekiler de görmüş. Hatta olay yeri yakınlarında, yaz akşamı olduğu için çocuklar da oynuyormuş. Çevredeki çok kişi hayvanın vurulduğunu görmüş. ayvanın saldırganlığı yok. Çok uysal bir köpekmiş. Mahallede sevilen ve bakılan bir canmış. Sanırım şüpheli şahıs hayvanın kapısının önünde dolaşmasından hoşlanmadı, o yüzden ateş etti" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3-sayfa, Bartın, Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Köpek Davasında İkinci Duruşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:05:37. #7.11#
SON DAKİKA: Köpek Davasında İkinci Duruşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.