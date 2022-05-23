Köpeklerden kaçarken ölen Mahra'nın annesi, sunucu Tosun'dan şikayetçi oldu - Son Dakika
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Köpeklerden kaçarken ölen Mahra'nın annesi, sunucu Tosun'dan şikayetçi oldu

23.05.2022 20:01

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle FOX TV'de haber sunan Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle FOX TV'de haber sunan Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Anne Derya Pınar, Serik ilçesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından sahipsiz sokak köpeklerinin toplatılmasını isteyerek, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok, işedikleri için kuruyor diktiğimiz ağaçlar. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok mezarda." paylaşımında bulunduğunu belirtti.

FOX TV'de hafta sonu ana haberleri sunan Gülbin Tosun'un kendisine yanıt olarak "Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil." yazdığını aktaran Pınar, gelen tepkiler üzerine Tosun'un paylaşımı sildiğini kaydetti.

Çok üzüldüğünü, büyük bir acıyla travma içerisinde olduğunu dile getiren Pınar, "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim." diye konuştu.

Hayvansever bir aile olduklarını, sahipsiz köpeklere zarar verilmesini kesinlikle istemediklerini ifade eden Pınar, avukatı aracılığıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Gülbin Tosun hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından şikayette bulunduklarını bildirdi.

Olay

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Köpeklerden kaçarken ölen Mahra'nın annesi, sunucu Tosun'dan şikayetçi oldu
Köpeklerden kaçarken ölen Mahra'nın annesi, sunucu Tosun'dan şikayetçi oldu
Köpeklerden kaçarken ölen Mahra'nın annesi, sunucu Tosun'dan şikayetçi oldu
Köpeklerden kaçarken ölen Mahra'nın annesi, sunucu Tosun'dan şikayetçi oldu

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Kaynak: AA

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