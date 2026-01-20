Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Doğa Çekimi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğa çekimi yapan iki şahıstan biri köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar havadan kaydedildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğa çekimi yapan Vahit Dartay, çiftlikte koyunların salınacağı sırada 7 köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, Dartay'ın arkadaşı Mustafa Sönmez tarafından dron ile görüntülendi. Mustafa Sönmez'le sık sık doğada çekimlere çıktıklarını belirten Vahit Dartay, kar yağışını fırsat bilerek dağlara çıktıklarını söyledi. Dönüşte yol kenarındaki bir çiftlikte yemleme yapıldığını fark ettiklerini anlatan Dartay, "Koyunların salınacağını anlayınca dron ile güzel bir görüntü almak istedik. Çiftliğe seslenerek yaklaştım, Mustafa da o sırada dronu kaldırdı. Koyunlar salınacağı anda çiftliğe ait yedi köpek bir anda üzerime doğru koştu. Hepsi aynı anda saldırınca ilginç ve biraz da komik görüntüler ortaya çıktı. Çok şükür köpekler ısırmadı, kazasız belasız atlattık" dedi.

O anları havadan görüntüleyen Mustafa Sönmez ise köpek fobisi olduğu için araçtan inmediğini belirterek, "Vahit abi 'Gideceğim, çekeceğim' dedi ve çiftliğe gitti. Ben de araçta kalıp dron ile kayda devam ettim. Allah'tan araçtan inmemişim, inseydim beni de yakalayacaklardı. Komik mi diyelim, talihsiz mi diyelim, ilginç görüntüler ortaya çıktı ama çok şükür herhangi bir kaza yaşanmadı. En önemlisi Vahit abimiz sapasağlam" diye konuştu. - ELAZIĞ