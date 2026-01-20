Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Doğa Çekimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Doğa Çekimi

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Doğa Çekimi
20.01.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da doğa çekimi yapan Vahit Dartay, 7 köpeğin saldırısına uğradı, olay dronla kaydedildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğa çekimi yapan iki şahıstan biri köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar havadan kaydedildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğa çekimi yapan Vahit Dartay, çiftlikte koyunların salınacağı sırada 7 köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, Dartay'ın arkadaşı Mustafa Sönmez tarafından dron ile görüntülendi. Mustafa Sönmez'le sık sık doğada çekimlere çıktıklarını belirten Vahit Dartay, kar yağışını fırsat bilerek dağlara çıktıklarını söyledi. Dönüşte yol kenarındaki bir çiftlikte yemleme yapıldığını fark ettiklerini anlatan Dartay, "Koyunların salınacağını anlayınca dron ile güzel bir görüntü almak istedik. Çiftliğe seslenerek yaklaştım, Mustafa da o sırada dronu kaldırdı. Koyunlar salınacağı anda çiftliğe ait yedi köpek bir anda üzerime doğru koştu. Hepsi aynı anda saldırınca ilginç ve biraz da komik görüntüler ortaya çıktı. Çok şükür köpekler ısırmadı, kazasız belasız atlattık" dedi.

O anları havadan görüntüleyen Mustafa Sönmez ise köpek fobisi olduğu için araçtan inmediğini belirterek, "Vahit abi 'Gideceğim, çekeceğim' dedi ve çiftliğe gitti. Ben de araçta kalıp dron ile kayda devam ettim. Allah'tan araçtan inmemişim, inseydim beni de yakalayacaklardı. Komik mi diyelim, talihsiz mi diyelim, ilginç görüntüler ortaya çıktı ama çok şükür herhangi bir kaza yaşanmadı. En önemlisi Vahit abimiz sapasağlam" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Elazığ, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Doğa Çekimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:40:31. #7.11#
SON DAKİKA: Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Doğa Çekimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.