Son Dakika Haberleri: Köpekten Kaçarken Kamyon Altında Can Verdi

Köpekten Kaçarken Kamyon Altında Can Verdi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.

Köpekten Kaçarken Kamyon Altında Can Verdi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi. Antalya'dan Bodrum'a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Alp Metin, Bodrum Milas karayolu Milas istikameti Kumköy kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Metin, köpekler peşini bırakmayınca bir anda yola fırladı. O esnada yoldan geçen Bilal S. idaresindeki kamyonun altında kalan Metin ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Alp Metin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak kamyon şoförü Bilal S.'yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Eren Ayhan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Antalya, Onur Alp, Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sitedeki Evin Terası Patlamayla Yerle Bir Oldu, Sesi Duyan Vatandaşlar Kendini Sokağa Attı Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Sırp Basını Jelena Karleusa Tarafından Aldatılan Dusko Tosic'in Model Vladana Railic ile İlişkisi Olduğunu Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:22:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpekten Kaçarken Kamyon Altında Can Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]