Köpekten Kaçarken Kamyon Altında Can Verdi
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi. Antalya
'dan Bodrum'a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Alp
Metin, Bodrum Milas
karayolu Milas istikameti Kumköy
kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Metin, köpekler peşini bırakmayınca bir anda yola fırladı. O esnada yoldan geçen Bilal S. idaresindeki kamyonun altında kalan Metin ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Alp Metin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri olayla ilgili olarak kamyon şoförü Bilal S.'yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Eren Ayhan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:01 Kaynak: İHA
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