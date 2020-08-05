Kopenhag'ı geç, Manchester United ile buluş!

Parken Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.55'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak. 19 Mart'ta oynanması gereken ancak pandemi nedeniyle ertelenen maç seyircisiz olarak oynanacak. İlk maçı Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek.

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Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi halinde büyük olasılıkla çeyrek finalde Manchester United ile eşleşecek. Zira İngiliz ekibi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti. Başakşehir'de sakatlığı devam eden Azubuike ile sözleşmesi sona eren ve ülkesi Brezilya'ya dönen Robinho dışında tüm futbolcular Danimarka'ya götürüldü. Ev sahibi ekibin tek eksiği ise kart cezalısı Santos.