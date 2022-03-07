Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı - Son Dakika
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Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

07.03.2022 10:01
Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

İstanbul'da maske ve mesafe kuralını yanlış anlayan motosiklet sürücüsü, otoyol ve köprü ücretini ödememek için maskesini motosikletinin plakasına taktı.

İstanbul'da maske ve mesafe kuralını yanlış anlayan motosiklet sürücüsü, otoyol ve köprü ücretini ödememek için maskesini motosikletinin plakasına taktı. Bu kadarına da pes dedirten yöntem başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre Pendik, Kurtköy'den yola çıkan bir motosiklet sürücüsü, korona virüs tedbirleri kapsamında yüzüne takması gereken cerrahi maskeyi otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına taktı. Pendik'ten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar plakasında cerrahi maskeyle yolculuk yapan motosiklet sürücüsünün kural tanımazlığı bu kadarına da pes dedirtti.

Motosikletinin plakasını cerrahi maskeyle gizleyen sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti. O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kilometrelerce yolu plakasını cerrahi maskeyle gizleyerek ilerleyen motosikletteki 2 kişi Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçtikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

(Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç/ İHA)

Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı
Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı
Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

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TEM Otoyolu, Motosiklet, İstanbul, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı - Son Dakika


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