Köprünün Altına Çarpan Tır Devrildi
1 saat önce
Bakırköy'de dorsesi köprünün altına çarpan tır devrilirken, şoförü yaralandı.
Bakırköy
'de dorsesi köprünün altına çarpan tır devrilirken, şoförü yaralandı. Rauf Orbay
Caddesi'nden Atatürk Havalimanı
istikametine giden Ali Basut
yönetimindeki 34 YR 5387 plakalı tırın, Yeşilyurt
mevkisindeki üst geçidin altına çarptı.
Daha sonra devrilen tır bu sırada yanında geçen bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan tır şoförü, olay yerine gelen ambulansla, Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, caddedeki trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:02 Kaynak: AA
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