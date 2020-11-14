Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA - Son Dakika

BAKIRKÖY'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri "Casino" gibi dizayn edilerek kumarhaneye çevrilen bir işyerine baskın yaptı. Baskın sırasında aralarında Rulet ve Teksas Pokeri oynayan 12 kişi ile işyeri çalışanlarının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymamak, kumar oynamak ve oynatmak suçlarından para cezası kesildi.

KUMARHANEYE POLİS BASKIN YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Florya'da kısa süre önce açılan bir kumarhane olduğunu belirledi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalarda kısa süre içinde kumarhanenin yeri tespit edildi. Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak üzerinde bulunan işyerine 11 Kasım 2020 tarihinde baskın yapıldı. Saat 23.00'de operasyon için düğmeye basan ekipler içeri girdiklerinde "Casino" şeklinde dizayn edilerek kumarhaneye çevrilen işyerinde Rulet ve Teksas Pokeri oynandığını belirledi. Polis kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişi ile aralarında kurpiyer, garson, otopark görevlisi gibi çalışanların bulunduğu toplam 24 kişiyi gözaltına aldı. Polis işyerinde yaptığı incelemede bir adet rulet masası, 1190 adet oyun pulu, 23 deste oyun kartı ele geçirdi.

CEZA KESİLDİ

Polis gözaltına alınan kişilere Koranavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlere uymamak, kumar oynamak ve oynatmak suçlarından para cezası kesti. Öte yandan kumarhaneyi işleten şüpheli ile iki krupiye hakkında adli işlem başlatıldı.

Görüntü dökümü: ----------------------Polisin baskını

-ele geçirilen kumar aletleri