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Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU - Son Dakika

Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU

23.06.2021 12:40

Son dakika gündem haberi: MERSİN'de, okul çıkışında yaya geçidinden geçen Koray Tekin Turhan'a (8) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Zühal G. (45), bilirkişi raporunda 'Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan yayaya ilk geçiş hakkını vermemek ve uyarı levhalarına uymamaktan' kusurlu bulundu.

MERSİN'de, okul çıkışında yaya geçidinden geçen Koray Tekin Turhan'a (8) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Zühal G. (45), bilirkişi raporunda 'Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan yayaya ilk geçiş hakkını vermemek ve uyarı levhalarına uymamaktan' kusurlu bulundu. Zühal G.'nin tutuklandıktan 15 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren anne Mehtap Tekin Turhan, "Ben adalet istiyorum, adalete güveniyorum" dedi.

Mehtap ve Kaan Tekin Turhan çiftinin oğulları Koray, 22 Mart'ta okul çıkışında Zühal G. yönetimindeki 33 TN 880 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Koray Tekin Turhan, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tutuklanan Zühal G. hakkında, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Zühal G.'nin, yaya geçidine yaklaştığında durmadığı ve yayalara yol vermediği belirtildi.

Mersin 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kazadan 15 gün sonra görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Zühal G., güneşin gözünü alması nedeniyle kazanın yaşandığını ileri sürerek, "30 yıldır araç kullanırım, ilk defa kaza yapıyorum. Bu kazanın sonuçları çok ağır oldu. Ben normalde çok dikkatli sürücüyüm. Olay anında karşıdan gelen güneş gözümü alınca, yaya geçidini ve trafik levhalarını görmedim. Frene bastım ama duramadım, bir anda oldu. Olaydan dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım" dedi. Zühal G., tahliye edilerek duruşma ertelendi.

'BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI'

Davanın yarın görülecek olan duruşma öncesi kazanın bilirkişi raporu çıktı. Raporda Zühal G., 'Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan yayaya ilk geçiş hakkını vermemek ve uyarı levhalarına uymamaktan' kusurlu, yaşamını yitiren Koray ise kusursuz bulundu.

'3 AYDIR GÖZÜME UYKU GİRMİYOR'

Sanık Zühal G.'nin tutuklandıktan 15 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren anne Mehtap Tekin Turhan, "Bu acının bir tarifi yok. Her geçen gün daha da artıyor. Yokluğuna alışmak, kaybının bu şekilde olması bizi her geçen gün daha da yıkıyor. Çok neşeli bir çocuktu, ölümü bu şekilde hak etmiyordu. Bu bir kaza değil. O gün oğlumu gülerek bıraktım akşam kaybını yaşadım. Adil bir yargılama olmasını istiyorum. O günden bu yana acılarla uyuyup acılarla uyanıyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

'OLASI KAST YÖNÜNDEN CEZALANDIRILMALI'

Bilirkişi raporunda Zühal G.'nin tamamen kusurlu bulunduğunu belirten ailenin avukatı Bedi Uygun, "Dosya içindeki iddianame 'taksirle ölüme neden olma' yönünden bir değerlendirmede bulunmuştu, ancak suçun olası kast yönünden değerlendirilmesi gerekiyor. Sanığın bu yönden cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU

Tekin Turhan, 22 Mart, Adalet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KORAY'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU - Son Dakika


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