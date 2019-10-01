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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

55 dakika önce

Kore Gazisi Mustafa Aykaç, kılınan cenaze namazının ardından törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kore Gazisi Mustafa Aykaç, kılınan cenaze namazının ardından törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Sungurlu'da ikamet eden Kore Gazisi Mustafa Aykaç, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Kore Gazisi Aykaç, öğle namazına müteakip Ulu Cami'nde İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından törenle Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.


Kore Gazisi Aykaç'ın cenaze törenine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM

Mustafa Aykaç, Sungurlu, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
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