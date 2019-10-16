Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Güç (87) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Güç (87) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube üyesi Kore Gazisi Hasan Güç, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Özel Salihli Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Gazi için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Güç'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi.

Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Onur Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, Müftü Adem Karakelebek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kore Gazisi Güç'ün cenazesi Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilyurt, Salihli, Manisa, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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