Son dakika haberleri | Kore Savaşı'nın 72. yılı Ankara'da törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kore Savaşı'nın 72. yılı Ankara'da törenle anıldı

25.06.2022 13:37

Son dakika haberine göre Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğince, Kore Savaşı'nın 72. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da anma töreni düzenlendi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğince, Kore Savaşı'nın 72. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da anma töreni düzenlendi.

Kore'de Savaşan Türkler anıtında düzenlenen törene, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, Ankara 4. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, büyükelçiler, askeri ataşeler, askeri derneklerin temsilcileri ve Kore gazileri katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende, anıta çelenk konuldu.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee, burada yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihi bağları olan Güney Kore ve Türkiye'nin, 1957'de diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana dost, kardeş ve ortak olarak özel ilişkiler geliştirdiğini hatırlattı.

Bu yıl iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 65. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Lee, iki ülkenin ortak tarihinden en önemli anının, Kore Savaşı olduğunu vurguladı.

"Sizler olmadan bugünkü Kore asla mümkün olamazdı"

Lee, Kore Savaşı gazilerinin fedakarlıkları ve katkılarının, iki ülke ilişkilerinin "güçlü temelini" oluşturduğunu belirterek "Sizler olmadan bugünkü Kore asla mümkün olamazdı. Sayenizde Kore, yıkımından refah bir ülkeye dönüştü, enkazdan güçlü bir ekonomik güç ortaya çıktı. Trajediden özgür ve demokratik bir toplum doğdu. Bunlar sizin bize verdiğiniz armağandır. Biz Koreliler bunu asla unutmayacağız. Biz Koreliler sizleri hep iyi hatırlıyoruz." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da Kore Savaşı'nda Kore halkının Türk askerini çok yakından tanıdığını belirterek kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı Kore halkının Türk askerini her zaman takdir ettiğini söyledi.

Şehit ve gazilerin kahramanlıklarını hatırlatan Yumuk, Türk askerinin savaşta birçok muharebe görevini başarıyla yerine getirdiğini ve birçok başarıya imza attığını dile getirdi.

Yumuk, "Askerlerimiz Kore'de sadece savaşmamıştır. Türk askeri, savaşın getirdiği zorluklar karşısında açlık ve yokluk çeken Kore halkının her zaman yanında olmuş, onlarla kumanyasını paylaşmıştır. Türk askeri, savaşta anne ve babasını kaybeden çocukların eğitimiyle de ilgilenmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kore-Türkiye Dostluk Korosu müzik dinletisi sundu.

Tören, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kösedağ Savaşı'nın tanığı 'zırhlar' bakıma alındı Son dakika haberi | Kösedağ Savaşı'nın tanığı 'zırhlar' bakıma alındı Son dakika haberi: Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı komutan için cenaze töreni düzenlendi Son dakika haberi: Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı komutan için cenaze töreni düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kore Savaşı'nın 72. yılı Ankara'da törenle anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:25 Simit satan adamı baba ve oğlu feci şekilde dövdü! Kavgayı sadece 1 tane kadın ayırdı
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 17:48:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kore Savaşı'nın 72. yılı Ankara'da törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement