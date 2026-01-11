Koreli Damat, Rize'de Türk Geline Evlendi - Son Dakika
Koreli Damat, Rize'de Türk Geline Evlendi

11.01.2026 11:43
Güney Koreli Yeong Jun, Rize'de Melisa Şat ile evlendi. Çift, kültürel zorluklara rağmen mutlu.

Ülkesi Güney Kore'den 4 yıl önce iş için Türkiye'ye gelen Yeong Jun, Rize'de evlendi.

Rizeli Melisa Şat (26), İstanbul'daki bir iş toplantısı için Güney Kore'den Rize'ye gelen Yeong Jun (28) ile tanışarak arkadaşlık kurdu. 4 yıl süren arkadaşlıklarını ilerleten çift geçtiğimiz temmuz ayında nişanlarını yaparak evliliğe ilk adımlarını atmıştı. Güney Koreli damat ile Melisa Şat'ın düğünü, Rize'nin Çayeli ilçesinde gerçekleşti.

Evliliğe giden yolda yaşadıkları zorlukları dile getiren gelin Melisa Şat, "Ben biraz Korece öğrendim. Kendimi daha iyi ifade edebildiğim için bu yüzden kendimi daha iyi hissediyorum. Açıkçası evrak hazırlama süreci çok zordu ama üstesinden geldik. Can (Jun) Kore'den gelince bana çok yardımcı oldu. Bir şekilde şu an buradayız. Bugün bizim en mutlu günümüz. Sevdiklerimizle beraber çok güzel bir düğün olmasını diliyorum" dedi.

Çevresindeki insanların çok güzel tepkiler verdiğine değinen Şat, "Nişandan sonra insanlar çok güzel tepkiler verdiler. Nişanımın çok güzel olduğunu söylediler. Düğünüm için beklentilerin daha da arttığını paylaştılar. Can'ın Güney Koreli olması bence çok bir şey değiştirmiyor. Benim sevdiklerim zaten başından beri yanımdalar. Misafirler de Can'la tanışınca Can'ı çok sevdiler" ifadelerini kullandı.

Kilometrelerin sevgiye engel olmadığını dile getiren Melisa Şat, "Bence seviyorsa gerçekten kilometreler hiçbir şekilde engel değil. Ben uzak bir ilişki tercih etmeyecektim. Can gibi bir insanla karşılaştıktan sonra ben bile tercih ettim. Benim de kendime ait değerlerim vardı. Müslüman oldu elhamdülillah. Bu benim için çok önemliydi o da bunu yerine getirdi. Bu yüzden bence şimdi bu yola adım atması çok daha güzel oldu. Düğünden sonra İstanbul'a gideceğiz. Can, Güney Kore'ye gittikten iki hafta sonra tahminim benim e-vizem çıkar. Ben de Güney Kore'ye gideceğim orada yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Güney Koreli Damat Yeong Jun ise ülkesi ile Türkiye arasında olan kardeşlik bağına değinerek damat olduğu ülkeyi geçmişten bugüne de çok sevdiğinin altını çizdi ve "Türkiye zaten benim için her zaman çok iyi bir ülkeydi. Türkiye ve Güney Kore'nin ilişkileri zaten çok iyiydi ve iyi olmaya devam ediyor. Kardeş ilişkisi olarak görülüyor. Yine devam ediyor bu şekilde. Rize'nin yemekleri olarak herhangi bir sorun yaşamadım. Ailem şu anda burada zaten biz gezme sürecindeyiz. Ayder olsun Uzungöl olsun geziyoruz. Türkçeyi işimden dolayı çok fazla meşgul olduğum için öğrenemedim. Evlendikten sonra Kore'ye gittiğimizde Türkçe öğrenmeye devam edeceğim" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel, Rize

