Körfez Belediyesi'nden taş duvar ihalesi - Son Dakika
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Körfez Belediyesi'nden taş duvar ihalesi

6 saat önce

Körfez Belediyesi tarafından, İlimtepe Mezarlığı'na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi'nde beton tretuvar yapım işi için gerçekleştirdiği ihalede 10 firma teklif verdi.

Körfez Belediyesi'nden taş duvar ihalesi, System.String[]

Körfez Belediyesi tarafından, İlimtepe Mezarlığı'na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi'nde beton tretuvar yapım işi için gerçekleştirdiği ihalede 10 firma teklif verdi.


Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı'na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi'nde beton tretuvar yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Merkez bina ihale salonunda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Ersin Çöpoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, 10 firma katıldı. 374 bin 531 bin TL yaklaşık maliyet ile gerçekleştirilen ve kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede verilen en düşük teklif 262 bin 699 TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 358 bin 922 lira 40 kuruş oldu. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:08 Kaynak: İHA
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