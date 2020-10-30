Körfez'de gece havai fişek gösterisiyle aydınlandı - Son Dakika

Körfez'de gece havai fişek gösterisiyle aydınlandı
30.10.2020 17:29
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde havai fişek gösterisi düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde havai fişek gösterisi düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Körfez'de de coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık tören alanında yapılan kutlamaların ardından Körfez Belediyesi'de akşam saatlerinde kentin iki farklı noktasında havai fişek gösterisi düzenledi. 19.23'te başlayan kutlamalarda Körfez'in iki farklı noktasında havai fişek gösterileri vardı.
Tütünçiftlik Kent Meydanı'nda ve Körfez Belediyesi binası önünden gerçekleştirilen ve 4 dakika boyunca gökyüzünü saran havai fişekler, izleyenlerin beğenisini kazandı. - KOCAELİ
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