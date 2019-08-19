Son Dakika Haberleri: Körfez'de sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor
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Körfez'de sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor

58 dakika önce

Körfez Belediyesi tarafından her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor.

Körfez'de sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor, System.String[]
Körfez Belediyesi tarafından her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor.

Körfez Belediyesi tarafından her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, bu hafta Tütünçiftlik sahilinde devam etti. Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve belediye başkan yardımcıları, parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Isınma hareketlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında hafif tempoda yürüyüşün startı verildi. Yürüyüş, sahildeki sosyal tesisler önünde başladı ve Körfez- Derince sahil yolunda gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilginin her hafta giderek artmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemli olduğuna değindi. - KOCAELİ
Körfez Belediyesi, Şener Söğüt, Körfez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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