Körfez'de sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor
58 dakika önce
Körfez Belediyesi tarafından her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor.
Körfez Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
tarafından her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor.
Körfez Belediyesi tarafından her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, bu hafta Tütünçiftlik sahilinde devam etti. Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt
ve belediye başkan yardımcıları, parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Isınma hareketlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında hafif tempoda yürüyüşün startı verildi. Yürüyüş, sahildeki sosyal tesisler önünde başladı ve Körfez- Derince
sahil yolunda gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilginin her hafta giderek artmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemli olduğuna değindi. - KOCAELİ
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