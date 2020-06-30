Körfez ülkelerinden gelen turistler olmayınca kiralık araçlar elde kaldı - Son Dakika

Körfez ülkelerinden gelen turistler olmayınca kiralık araçlar elde kaldı

- Körfez ülkelerinden gelen turistler olmayınca kiralık araçlar elde kaldı Trabzon'da oto kiralama firmaları en zor günlerini yaşıyor Trabzon'da faaliyet gösteren bir oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar: "Geçen sene bu zamanlarda elimizde araç yoktu ve kiraya verecek...

- Körfez ülkelerinden gelen turistler olmayınca kiralık araçlar elde kaldı

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Trabzon'da oto kiralama firmaları en zor günlerini yaşıyor

Trabzon'da faaliyet gösteren bir oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar:

"Geçen sene bu zamanlarda elimizde araç yoktu ve kiraya verecek araç bulamıyorduk; Şimdi ise bütün araçlarımız park halinde beklemede"

TRABZON - Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci bir çok sektörü olduğu gibi araç kiralama firmalarını da olumsuz yönde etkileyerek zor durumda bıraktı.

Trabzon'da geçen yılın Haziran ayı itibariyle yaklaşık 5-6 bin araç kiralanırken, yaşanan pandemi sürecinden dolayı bu rakam bu yılın aynı döneminde çok gerilere düştü. Türkiye'de giderek artan Arap turizminin revaçta olduğu Trabzon'da son yıllarda araç filo kiralama şirketleri sayısı artarken, bu yıl yaşanan pandemi sürecinden dolayı bir çoğu zor günler geçiriyor. Araçların büyük bir kısmı garajlarda bekletilirken kiralama şirketleri yaşanan süreçten dolayı zor günler geçirdiklerini belirterek devletin kendilerine destek çıkmasını istiyor.

Karadeniz Bölgesinde en fazla araç kiralanan iller arasında Trabzon başı çekerken yaz sezonunda trafiğe çıkan araç sayısı 10 bini buluyordu. Araç kiralayanların yüzde 90'lık bölümünden fazlasını Körfez ülkelerinden gelenler oluştururken, bu yıl gelen Arap turist olmayınca araçların çoğu elde kaldı.

Trabzon'da faaliyet gösteren bir oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşanan pandemi sürecinden dolayı şu anda araç kiralama oranının neredeyse sıfır olduğunu söyledi. Özpınar "Bu yıl araç kiralama sektörü pandemi sürecinden dolayı bayağı durgun. Bütün dünyayı etkileyen pandemi, maalesef araç kiralama ve turizm sektörünü de vurdu. Araç kiralama şu anda sıfır desek yeridir. Geçen yıl bu zamanlarda elimizde araç yoktu ve kiraya verecek araç bulamıyorduk. Ancak bu yıl bütün araçlar yatıyor. Geçen yıl bu dönemlerde ortalama 5-6 bin araç kirada oluyordu. Temmuz, Ağustos aylarında ise 8, 9, 10 bini buluyordu. Şu anda bin tane bile kirada araç yok. Bu işe yatırım yapıp şu anda çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Banka kredisiyle araç alan arkadaşlarımızın durumları pek iyi değil hepsi zor durumdalar" diye konuştu.

Müşterilerin yüzde 95'lik bir kısmının genelde Körfez ülkelerinden gelen turistlerin oluşturduğunu belirten Özpınar, "Körfez ülkeleri kiralama sektörünün yüzde 90-95'ini oluşturuyordu. Şu anda Körfez ülkelerinden gelen olmadığı için uçak seferleri başlamadığı için şu anda yüzde 5 kapasite ile çalışıyoruz" dedi.

Trabzon, Körfez, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Körfez ülkelerinden gelen turistler olmayınca kiralık araçlar elde kaldı - Son Dakika Ekonomi

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