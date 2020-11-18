Korgan ilçesine 30 milyon liralık elektrik altyapı yatırımı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesine 30 milyon lira tutarında elektrik altyapı yatırımı yapılacağını bildirdi.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, TEİAŞ 10. Bölge Müdürü Fikret Şahin ile Büyükşehir Belediye BaşkanI Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güler, şunları kaydetti:
"TEİAŞ tarafından Korgan ilçemize yapılacak yaklaşık 30 milyon lira tutarındaki trafo merkezinin proje çalışmalarına başlama kararı aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde projenin yapım ihalesine çıkılacak. Proje ile birlikte Korgan ve çevre ilçelerimizin elektrik sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturmuş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun."
- Kaynak: AA
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