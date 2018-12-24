Korkmaz: "Kazanılan 1 Puan İyidir"
26 dakika önce
- Korkmaz: "Kazanılan 1 puan iyidir" Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Fenerbahçe'nin durumu ne olursa olsun büyük takım.
- Korkmaz: "Kazanılan 1 puan iyidir" Antalyaspor
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
:
" Fenerbahçe
'nin durumu ne olursa olsun büyük takım. Aldığımız 1 puan ve totalde ilk yarıyı kapattığımız 27 puan bizim için önemliydi"
ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'nin durumu ne olursa olsun alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, kazanılmış bir puanın sevindirici olduğunu söyledi.
Ligde kazanılan her puanın önemli olduğunun altını çizen Korkmaz, "Fenerbahçe'nin durumu ne olursa olsun büyük takım. Aldığımız 1 puan ve totalde ilk yarıyı kapattığımız 27 puan bizim için önemliydi. Eksik ve sakat oyuncularımıza rağmen onların yerine oynayan oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Artık ikinci yarıya iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:32 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli Bir Taraftar Ali Koç'a, "Takım Yine Otobüsle mi Dönecek?" Deyince Polis Müdahale Etti
Yanal: "Fenerbahçe Şeklen Burada, Ruhen Burada Olamaz"
Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Ligin En Genç Oyuncusu Oldu
Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti