KORKOOP kadınları ürettikleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) kadınları birbirinden lezzetli doğal gıdalar üretiyor. KORKOOP kadınları, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı merkezde ürettikleri tarhanadan, salçaya, kuru gıdadan, sirkeye kışlık üretimlerini tüketiciye ulaştırıyor, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar' projesi meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi KORKOOP üyesi kadınlar, hem üreterek gelir elde ediyor hem de tüketiciyi sağlıklı ürünlerle buluşturuyor.

Üretimde sınır tanımıyorlar

Başkan Böcek, geçtiğimiz Temmuz ayında kadınların siyez buğdayı hasatlarına katılarak, heyecanlarına ortak olmuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin omuz vermesiyle üretimde sınır tanımayan KORKOOP'lu kadınların büyük özenle yaptığı yöresel ürünlerin lezzetine doyum olmuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin KORKOOP'un gıda ürünlerini hijyen koşullarına uygun ve denetimli bir noktadan yapabilmesi için kiraladığı merkezde üretimlerini sürdüren kadınlar yöresel lezzetleri tüketiciyle buluşturuyor.

Kışlık ürünler yapıyorlar

KORKOOP üyeleri üretim merkezinde bugünlerde kışlık gıdaların üretimini gerçekleştiriyor. Kadınlar, Korkuteli'nin lezzetli tarhanasından, salçaya, turşudan reçele, pekmezden kurutulmuş meyveye, sirkeden nar ekşisine, bulgurdan erişteye kadar birçok ürünü el emeğiyle titizlikle hazırlıyor. Hazırlanan ürünler kent merkezinde yer alan satış noktası ve internet sitelerinden alınan siparişlerle tüketicinin sofrasına geliyor. Lezzetli ve sağlıklı ürünler büyük ilgi görüyor.

"Başkan Böcek bizim elimizden tuttu"

KORKOOP Başkanı Dudu Kocabaş, üretim merkezini kendilerine kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e katkı ve desteği için teşekkür etti. Başkan Böcek'in Korkuteli ilçesi ziyaretinde 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi'ni KORKOOP ile birlikte yürüteceklerini açıklamasıyla hayatlarının değişmeye başladığını belirten Kocabaş, "Muhittin Başkanım bizim elimizden tuttu. Herhangi bir sermayemiz yoktu. Bir yıl içinde biz bu aşamaya çok zor gelirdik. Sıfırdan başladık. Büyükşehir Belediyemiz elinden gelen bütün desteği sağlıyor" dedi.

"Seneye daha güçlü olacağız"

Üretim yaptıkları merkezin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığını belirten Kocabaş, "Başka bir üretim yerimiz de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıyor. Burada kurutma tesisi, kaynatma ve konserve tesislerimiz kuruluyor. Seneye daha güçlü olacağız. 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar' projemiz Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle büyüyor. Muhittin Başkanımızın her konuda desteğini alıyoruz. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Ev hanımları ürünlerini artık satabiliyor"

KORKOOP'u 31 Haziran 2019'da kurduklarını anlatan Dudu Kocabaş, "Kadınlarımız daha önce evlerinde tarhana, erişte yapıyor birlik olmayınca pazarlayamıyorlardı. Bu kadınlarımızı sağlıklı üretim yapmak ve pazar oluşturmak amacıyla kooperatif bünyesinde bir araya getirdik. Bir yıldır sürekli çalışıyoruz.

Ev hanımlarımız artık evde yaptıkları ürünleri burada satışa sunabiliyor. Kadın üreticilerimiz bir araya gelerek hem ailelerine ekonomik katkı sağlıyor, hem de sağlıklı ürünleri halkımızla buluşturuyor" dedi.

"Ürünlerimizde katkı maddesi yok"

Ürünlerin doğal ve geleneksel yollar izlenerek yapıldığını söyleyen Kocabaş, " Bizim ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Bizim ürünlerimiz doğru saklama koşullarıyla 6 ay saklanabilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA