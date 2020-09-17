Korkut: "Pamuk kilo fiyatı 6 TL'den az olmamalı" - Son Dakika

Korkut: "Pamuk kilo fiyatı 6 TL'den az olmamalı"

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, bu sezon kilo alım fiyatı ve destek prim rakamı açıklanmayan pamukta, üreticinin zarar etmemesi için kilogram fiyatının 6 liradan aşağı olmaması gerektiğini söyledi.

Korkut:

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, bu sezon kilo alım fiyatı ve destek prim rakamı açıklanmayan pamukta, üreticinin zarar etmemesi için kilogram fiyatının 6 liradan aşağı olmaması gerektiğini söyledi.

Korkut, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu yıl ekim alanlarının geçen yıl yaşanan olumsuzlukların etkisiyle 350 bin hektara düştüğünü belirterek, son 24 yılda ekim alanlarındaki en büyük daralmanın ise Antalya'da yaşandığını kaydetti. Korkut, "Ülkemizde pamuk ekim alanları 1998/99 dönemlerinde 757 bin hektar ile zirve yapmış, ancak 2000'li yıllarla birlikte hızlı bir gerileme sürecine girmiştir. TÜİK verilerine göre 2019/20 sezonunda pamuk ekim alanları bir önceki yıla göre yüzde 8 gerileyerek 477 bin hektar olarak gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre 2019 yılında 1995 yılına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk ekim alanları yüzde 41 oranında genişlerken, Ege'de yüzde 65, Çukurova'da yüzde 65, Antalya'da yüzde 87 daralmıştır. Bu süreçte ekim alanlarındaki toplam daralma ise yüzde 37 olmuştur" dedi.

"Üretim arttırılmalı"

TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 13 artışla 1,5 milyar dolar değerinde 935 bin tonluk lif pamuk ithalatı yaptığını belirten Korkut, pamuk üretim alanlarının mutlaka arttırılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Pamuk, yaygın ve zorunlu kullanım alanlarıyla insanlık açısından, sağladığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip bir üründür. Pamuk, işlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin hammaddesi durumundadır. Petrole alternatif olarak pamuğun çekirdeğinden elde edilen yağ, giderek artan miktarda biodizel üretiminde de hammadde olarak kullanılmaktadır. Birçok sektörün hammaddesi konumundaki pamuğun üretimini mutlaka arttırmamız gerekmektedir. Ülkemiz pamuk dış ticareti dünya pamuk fiyatlarının seyrine ve ülkemizin artan pamuk tüketimine bağlı olarak pamuk ithalatımız zaman zaman 1,7 - 1,8 milyar dolar gibi yüksek rakamlara ulaşabilmektedir."

"Üretici desteklenmeli"

Üreticinin pamuk üretimini arttırabilmesi için mutlaka desteklenmesi gerektiğine de dikkat çeken Feyzullah Korkut, şöyle devam etti:

"Ülkemiz pamuk üretiminde yüksek girdi maliyeti, üreticinin rekabet gücünü olumsuz etkileyen temel faktörlerden biridir. Pamukta girdi/ürün fiyatı paritesi girdiler aleyhine artmasının yanı sıra sübvansiyonlu ithalatın da etkisi ile "ortalama iç piyasa fiyatı" maliyeti karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. 2020 yılında kütlü pamuk üretim maliyetinin 4,86 TL/kilogram olacağı tahmin edilmektedir. Henüz fiyat ve destek açıklanmadı. Beklenti, çiftçinin eline geçecek paranın 6.0 TL/kilogramdan aşağı olmaması gerekmektedir. Fiyatın düşük olması durumunda üretici, önceki yıllarda olduğu gibi pamuk üretiminden uzaklaşacaktır. Çiftçilere sağlanan ürün desteği son üç yıldır 80 kuruş/kilogram olarak devam etmektedir. Bu desteğin günün koşullarına göre belirlenerek en az 1,5 TL/kilograma yükseltilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak; Türkiye tarım politikalarında güncellemeler yapmak ve üreticiyi desteklemek zorundadır." - ADANA

Türk Lirası, Türkiye, Korkut, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korkut: 'Pamuk kilo fiyatı 6 TL'den az olmamalı' - Son Dakika Ekonomi

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